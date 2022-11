Vše pro válku. Ruská ekonomika přechází na vojenský režim

do režimu válečné ekonomiky

Ruský stát a ekonomika se na Putinovo přání ponořují mnohem hlouběji než dosud do režimu válečné ekonomiky .

Jde o výbor, který má dohlížet nad tím, aby ruské hospodářství co nejefektivněji pomáhalo armádě a dalším složkám zapojeným do „speciální operace“ na Ukrajině. Kromě Putina v něm sedí vybraní členové vlády, zapojeni jsou ale i regionální politici a úředníci, jako například starosta Moskvy Sergej Sobjanin.

Na úvod prvního jednání rady Putin zdůraznil, že ruskou ekonomiku ovlivňují „bezprecedentní omezení“. Podle něj z toho vyplývá, že by měly být zcela přepracovány mechanismy řízení státu obecně a ekonomiky zvlášť, aby se armádě poskytlo rychle a efektivně „vše potřebné“.

Ve zveřejněném záznamu se ruský prezident sice vyjadřoval jako obvykle ve frázovitých souvětích, která trochu připomínají vyprázdněný jazyk projevů z komunistické éry, z projevu bylo nicméně zřejmé, že oznamuje celkem důležitý předěl. Byl to signál, že se ruský stát a ekonomika ponořují mnohem hlouběji než dosud do režimu válečné ekonomiky.

I z dalších výstupů Kremlu je patrná snaha, aby válečná výroba fungovala pokud možno efektivně, řídila se aktuálními potřebami vojsk, nenarážela na zbytečné byrokratické překážky a nebyla svazována korupcí. V září podepsal Putin novelu trestního zákoníku, která zvedla možný trest za porušení pravidel obranných zakázek z osmi na deset let.

Ruské hospodářství, ve kterém hraje stát určující řídicí roli, se muselo postupně přizpůsobovat mimořádným podmínkám už před zahájením invaze a vyhlášením série západních sankcí. Až v posledních týdnech se ale na válečnou výrobu začala přeorientovávat i odvětví, jež byla dosud zaměřena na civilní produkci. Jmenovitě je to hlavně lehký průmysl, který musí zabezpečovat chybějící vybavení pro desítky tisíc zmobilizovaných mužů.

Pro úspěch ruských vojsk na Ukrajině je nicméně důležitější dostatek bojové techniky, a to pokud možno z domácích zbrojovek.

Ruský zbrojní průmysl prošel od Putinova nástupu na přelomu tisíciletí velkým rozmachem a zároveň procesem koncentrace. Celý sektor je nyní soustředěn do několika skupin, které jsou z velké části kontrolované státem, respektive lidmi z prostředí vojenských a bezpečnostních složek. Asi nejznámější ruskou zbrojovkou je koncern Rostěch (v anglické verzi Rostec). Pod něj patří výroba letadel či aut, ale i monopol na zbrojní vývoz Rosoboronexport.

Ve skutečnosti jsou náklady ruského státu spojené s ozbrojenými silami ještě vyšší. I proto, že dalších 2,82 bilionu měly spolknout výdaje na bezpečnostní složky, které se také zapojují do válečných operací, hlavně prostřednictvím národní gardy nebo hlavní bezpečnostní služby FSB.

„Například pokud Rusko může vyrobit ročně 15 bitevních vrtulníků Ka-52, není schopné rychle navýšit počet na 20 až 25 vrtulníků kvůli pokrytí ztrát na Ukrajině (ty jsou dohromady nejméně 27 vrtulníků). Platí to dvojnásob, pokud zohledníme trvající odkázanost Ruska na dodávky vrtulníkových motorů vyráběných na Ukrajině,“ uvedl analytik.

Připomněl, že ruská vláda posílá do obsazených regionů vysoké částky na obnovu, v příštích třech letech tam plánuje proinvestovat v přepočtu nejméně šest miliard dolarů. Na rekonstrukční práce najímá lidi po celém Rusku a nabízí jim dvojnásobek toho, co si mohou vydělat doma. Podle vicepremiéra Marata Chusnullina bylo takto zaměstnáno už více než 30 tisíc lidí a celkový počet by měl vystoupat na 50 až 60 tisíc.