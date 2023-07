Saúdská Arábie bude v srpnu hostit mírový summit. Rusko pozvánku nedostalo

Podle informací WSJ by se chystaného jednání mělo zúčastnit celkem 30 zemí. Alespoň tolik jich je pozvaných, není zřejmé, zda všechny státy pozvání potvrdí. Do Saúdské Arábie by měli dorazit zástupci západních států v čele s USA, Velkou Británií a EU, představitelé Ukrajiny, přítomné by měly být také některé státy sdružení BRICS jako Indie a Brazílie. Pozvání dostaly také například Egypt, Mexiko, Chile nebo Zambie.