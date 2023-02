Šéf vagnerovců poprvé přiznal, že založil největší ruskou trollí farmu

Sám Prigožin tehdy své zapojení do záležitostí petrohradské agentury nepotvrdil ani nevyvrátil. S novináři, kteří o něm psali jako o zakladateli Agentury pro výzkum trhu, se ovšem pouštěl do ostrých soudních sporů.

V srpnu roku 2022 podal žalobu na britský deník The Guardian a výkonného ředitele britské vládní digitální služby Toma Reida za to, že jeho jméno spojovali s trollí farmou. Za utrhání na cti požadoval odškodnění ve výši 1 milionu eur.

Ke vměšování do amerických voleb se nakonec Prigožin s odstupem času přiznal. V listopadu roku 2022, krátce před volbami do amerického Kongresu, uvedl: „Vměšovali jsme se (do amerických voleb), vměšujeme se a budeme se vměšovat. Opatrně, přesně, chirurgicky a po svém, jak to umíme.“