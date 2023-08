Sex po válce. Ukrajinky spustily charitu pomáhající válečným veteránům

Rusové mladíka zajali, hned následující měsíc byl ale díky výměně zajatců vrácen na ukrajinské území. Nedlouho poté ho oslovil ReSex: charitativní organizace, která se snaží pomáhat vojákům s jejich sexuálním životem poté, co utrpěli fyzické a psychické trauma.

Hlib dostal roli v reklamě: novinářům BBC ukázal video, na kterém v kuchyni vášnivě líbá mladou ženu. „Po zranění pánve jsem měl problémy, nějakou dobu se mi to hojilo. O sexu po takovém zranění se tehdy vůbec nemluvilo. Nechci, aby na tom někteří ostatní byli jako já a nevěděli co dál,“ vysvětlil, proč se rozhodl do charitativního projektu zapojit.