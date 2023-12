Spojeným státům docházejí peníze pro Ukrajinu, varuje Bílý dům

Spojeným státům docházejí finanční prostředky na podporu Ukrajiny – nebo minimálně ty, které jsou zatím schválené. Ve veřejně přístupném dopise adresovaném vedoucím představitelům Sněmovny reprezentantů a Senátu ředitelka Úřadu pro řízení a rozpočet Shalanda Youngová podle AP varovala, že USA do konce roku vyčerpají finanční prostředky na zasílání zbraní a pomoci Ukrajině. Prohlásila také, že by to Ukrajinu na bojišti „srazilo na kolena“.