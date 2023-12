„Stávka na poslední chvíli“ ochromila Eurotunel pod Lamanšským kanálem

Společnost Eurostar, která provozuje vysokorychlostní osobní vlaky mezi Francií a Velkou Británií, zrušila až do odvolání všechny spoje do Londýna a z Londýna. Došlo k tomu poté, co na trase přes Lamanšský průliv propukla stávka zaměstnanců provozovatele tunelu, firmy Eurotunnel. Stávka na poslední chvíli zasáhla i do služeb LeShuttle na této trase, informuje BBC.