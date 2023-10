Čistky pokračují. Pellegriniho muž bez milosti posílá šéfy na východ

Za hlavního „čističe“ zatím platí nový ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Hned ve čtvrtek odvolal policejního prezidenta Štefana Havrana, a aniž by se s ním osobně setkal, převelel ho do Popradu. Hamran přitom předem oznámil, že na konci října odchází do civilu.

„Já bych to neudělala. Je to vysoký policejní funkcionář, a i za jeho vedení důvěryhodnost policie vzrostla. Z hlediska politické kultury to není nic, co by bylo hodné následování,“ řekla v sobotu hlava státu.