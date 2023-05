Každý den jako v akčním filmu. Zběsilé honičky i střelba na polské hranici

V další uvádějí, že do Běloruska se cizinci dostávají z Ruska a že jim v překonávání hranice pomáhají běloruské složky nebo že na jaře pokusů o překročení „čáry“ do EU přibývá.

Na to, že od začátku letošního roku přichází přes východní Evropu víc lidí než loni, si stěžují i místní samosprávy v Německu, jež je hlavním cílem lidí, kteří se do Unie dostanou východní migrační trasou přes hranice s Polskem či pobaltskými státy.

Převádění lidí, respektive jejich transport od polské hranice s Běloruskem dál do vnitrozemí a do západní Evropy, se navíc začalo rozmáhat. Podle Rz jsou organizátoři a pašeráci připraveni ke všemu. V rámci jednoho „převodu“ používají několik aut a v případě kontroly zběsile utíkají.

Podle oficiálních čísel jen letos v květnu došlo už k 1200 pokusům o nelegální překročení hranice. Od ledna to je už 9300 pokusů, přičemž za celý loňský rok to bylo 15 700 pokusů. Skutečné číslo ale bude vyšší, protože o některých přechodech se pohraničníci nemusí dozvědět.

Polští pohraničníci letos také zadržují víc pašeráků lidí než dřív. Jen do začátku května jich dopadli na 280. Za celý loňský rok to přitom bylo 401.

„Můžeš je přepravit i na kole. Důležité je, abyste lidi odvezli z bodu A do bodu B. Platíme od 600 do 700 eur za osobu,“ říká na něm jeden z údajných verbířů. Pašeráci pak mají migranty vyzvednout u hranic a odvézt je do cíle – nejčastěji do Německa.