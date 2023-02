Polská odveta. Varšava zavřela přechod důležitý pro Lukašenka

Rozhodnutí o uzavření přechodu v Bobrownikách přišlo podle polských médií nečekaně. Krok oznámila Varšava pouhý den předem a platí až do odvolání.

Pro unijní obchod s Běloruskem to znamená ránu, protože pro Minsk jde o jeden z klíčových hraničních přechodů. Z tří polsko-běloruských hraničních přechodů teď pro přepravce zůstává otevřený už jen jeden – terminál Terespol–Brest.

Z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa zdecydowałem o zawieszeniu do odwołania od 10 lutego br. od godz. 12:00 ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach.

Oznámení Varšavy přišlo jen den poté, co soud v Bělorusku odsoudil k osmi letům vězení polsko-běloruského novináře Andrzeje Poczobuta. Rozsudek zazněl v rámci tažení diktatury proti polské menšině v Bělorusku, proti odpůrcům režimu a občanské společnosti.

„Je to odveta nejen za rozsudek nad Poczobutem, ale za všechny kroky Lukašenka proti Polákům a naší historii. Je to signál, že můžeme zajít mnohem dál. Bobrowniki jsou pro Bělorusko oknem do světa a po Terespolu nejdůležitějším hraničním přechodem,“ cituje deník Rz nejmenovaného člena polské vlády.