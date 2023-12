Jestřáb se vrací. Polské diplomaty povede muž, který umí dát Kremlu munici

Co to znamená pro Česko? Za Tuska se renesance Visegrádské skupiny konat nebude. Pro novou vládní koalici spadá středoevropská regionální politika do kategorie minulosti zejména s ohledem na to, kdo vládne v Budapešti a v Bratislavě. Varšava chce hrát v Evropě první housle a vsadí na resuscitaci Výmarského trojúhelníku čili osy Paříž–Berlín–Varšava.