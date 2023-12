„Mafie, mafie.“ Demonstrace proti Ficovi sílí

Kompetence speciální prokuratury, která má na starost stíhání případů korupce, zneužívání pravomocí, mafiánské činnosti či extremismu, má převzít generální prokuratura. Podle kritiků by to ovlivnilo vyšetřování úplatkářství a další trestné činnosti.

Podle opozice jde však o „demontáž právního státu“ a o to, aby korupční kauzy spojované s vláními stranami dostali na starost prokurátoři, kteří s nimi naloží tak, jak si Ficova koalice představuje.

Ficova vláda „útočí“ na mnoha frontách, systematicky a soustředěně. Klíčové změny chce prosadit do Vánoc, aby se vyhnula dalším protestům, vysvětlil v rozhovoru pro Seznam Zprávy současné dění na Slovensku novinář deníku Sme Jakub Filo.

Opozici vadí i to, že mají změny projít parlamentem ve zrychleném jednání a bez širší odborné diskuze. Národní rada je už zařadila do programu své stávající schůze.

Protesty se v úterý konaly také v Košicích, Žilině, Nitře a Banské Bystrici. Opozice tím chce dokázat, že odpor proti oznámením rušení speciální prokuratury není tématem jen v Bratislavě, a to navzdory složitosti tématu změn, které Ficův kabinet plánuje.

Kromě zrušení speciální prokuratury počítá vládní novela se zmírněním trestů za korupci. Podle Lipšice by nově za přijetí úplatku nehrozil trest 10 až 15 let jako dosud, ale jeden až pět let vězení.