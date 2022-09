Orbán za zavřenými dveřmi: Válka na Ukrajině mohla být lokální věc

Protiruské sankce poškozují primárně Evropu a Maďarsko by mělo v roce 2030 přehodnotit své členství v Evropské unii. Ve svém projevu to uvedl maďarský premiér Viktor Orbán. Monolog, který přednesl 10. září při příležitosti setkání parlamentní strany Fidesz v maďarské obci Kötcse, byl sice neveřejný, novinářům maďarské pobočky Rádia Svobodná Evropa se však podařilo zjistit obsah projevu od některých účastníků akce.

Ve svém projevu se Orbán podle RFE/RL věnoval především válce na Ukrajině. Uvedl, že může trvat až do roku 2030 a Ukrajina by mohla přijít o třetinu, nebo dokonce polovinu svého území. Válka bývala mohla být dle jeho slov pouze lokální, ovšem Západ z ní udělal válku globální a protiruské sankce teď nejvíc poškozují právě Evropu.

Premiér dále podle přímých účastníků řekl, že se Maďarsko na podzim pokusí zabránit prodlužování sankcí. A že doufá, že jej v tomto kroku podpoří Itálie, kde už by po zářijových volbách měla být sestavena nová vláda .

Druhým důležitým bodem projevu maďarského hegemona byla samotná existence eurozóny a Evropské unie. Podle Orbána se obě společenství mohou do roku 2030 rozpadnout. Do téhož data se navíc Maďarsko stane čistým přispěvatelem do evropského rozpočtu, takže premiér avizoval, že v takovém případě bude nezbytné přehodnotit členství země v unii.