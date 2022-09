S Orbánem zas u jednoho stolu? Polský premiér mluví o resuscitaci V4

Teď, zhruba po šesti týdnech, to vypadá na první pokus o oprášení osy Varšava–Budapešť. Morawiecki totiž v rozhovoru pro provládní týdeník Sieci mluvil o obnovení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny (V4), a to včetně Maďarska.

Spolupráce ve V4 je podle Morawieckého přínosná, protože čtveřici zemí posiluje. „V tomto případě se 1 plus 1 plus 1 plus 1 nerovná čtyři, ale sedm nebo osm,“ přišel konzervativní politik s vlastní politickou matematickou rovnicí.