Slovenská vládní krize: Zbylí ministři za SaS podali demisi

„To, co zažívá Slovensko pod vedením Igora Matoviče, nelze nazvat jinak než rozvrat. Nejsou to osobní důvody, které vedly k odchodu. Představitelé OLaNO hazardují se zemí už od první vlny covidu,“ řekl Sulík novinářům. Nevyloučil, že by se SaS mohla vrátit do koalice, pokud by Matovič z vlády odešel. Po vystoupení z koalice chce být SaS tvrdou opozicí, byť má zájem na tom, aby Hegerův kabinet dokončil mandát do voleb v řádném termínu.