Průlom ve slovenské vládní krizi. Matovič nabízí odchod z vlády

Co dlouho vylučoval, nyní připouští. Předseda nejsilnější vládní strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) a ministr financí Igor Matovič nabídl odchod z vlády, oznámil před středečním jednáním kabinetu jeho stranický kolega a premiér Eduard Heger.

Matovič by tak přistoupil na výzvu ministra hospodářství a šéfa menší koaliční strany Svoboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka. Ten o víkendu oznámil, že všichni ministři SaS ve středu opustí kabinet, protože Matovič nepřistoupil na jejich požadavky.

Matovič na Facebooku při vysvětlování svého ústupku zdůraznil, že má dál podporu svých spolustraníků, ale prý nechce „návrat mafie k moci“, ke kterému by podle něj rozpad kabinetu vedl. Narážel tak na to, že v průzkumech aktuálně vedou opoziční strany Hlas a Smer expremiérů Petera Pellegriniho a Roberta Fica.

SaS na začátku července odstoupila od koaliční smlouvy a požadovala zejména, aby Matovič již dále nebyl členem kabinetu. Strana zároveň dala kolegům v koalici čas do dneška na nové uspořádání vztahů v koalici, v opačném případě by čtyři ministři podali demisi. Vláda by tak již neměla většinu ve sněmovně.