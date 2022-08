Komentář: Co dělat s Orbánem? Trojského koně Kremlu si nemůžeme dovolit

To vše jsou čitelné projevy toho, jak se Budapešť vzdaluje od společné unijní, a nyní už i visegrádské, politiky. Vše se to děje v podmínkách ruské agrese proti Ukrajině, krvavé války, která ohrožuje celou Evropu, a náš region obzvlášť a zcela cíleně.

V první řadě je nutné si ujasnit strategický cíl? Máme v Evropě válku. Sice v ní zatím přímo nebojujeme a nestřílíme, ale účastníme se jí podporou napadeného a sankčním postihem agresora. Obojí se nám poměrně daří, ale zásadním předpokladem je soudržnost EU i NATO. Narušení jednoty by zásadně podlomilo účinnost společné politiky. Proto je právě to hlavním cílem Kremlu vůči Evropě. Je to i cílem politiky Budapešti?

V4 má silnou tradici v omezování vlivu Moskvy v našem regionu. A zejména dnes na východním křídle Evropy je to důležitá dimenze spolupráce i bezpečnosti. Bylo by proto chybou V4 odvrhnout kvůli selhávající Budapešti. Navíc česká Babišova vláda v důsledku premiérovy osobní problematické pozice v Bruselu a jeho střetu zájmů Orbánovi prakticky úplně předala naši unijní politiku. Jsme proto spoluodpovědní za to, že Budapešť nabyla v EU větší váhy. Metastáze maďarského nacionálního šovinismu trvá už několik let. A její dopady do mnoha oblastí od svobody médií přes akademický svět po unijní politiku a právo bagatelizovala (nebo dokonce adorovala) v minulém období i tehdejší česká opozice.