Polsko sní o obří armádě, řeší ale stejný problém jako Rusko

Až 250 tisíc profesionálních vojáků a 50 tisíc členů vojsk územní obrany. K tomu obří nákupy tanků, stíhaček, houfnic a další vojenské techniky. Polsko tváří tvář ruskému ohrožení oznamuje v posledních týdnech plány na vybudování velké armády, která by odradila Kreml před případným útokem.

„Ohromné náklady, které to s sebou ponese, musíme vynaložit proto, aby se na nás nikdo nepokusil zaútočit,“ řekl nedávno v deníku Rzeczpospolita ministr obrany Mariusz Błaszczak ze strany Právo a spravedlnost (PiS). Ten nedávno povýšil ve vládě do funkce vicepremiéra.

Sen o velkém a dobře vyzbrojeném polském vojsku ale komplikuje hned několik problémů, upozorňuje vícero polských médií. A to navzdory tomu, že teď má Błaszczakovo ministerstvo díky novému zákonu o obraně vlasti zajištěných mnohem víc peněz z rozpočtu.

Například server Defence24.pl píše, že personálně je teď situace v polské armádě nejsložitější za více než 30 let, a to i přes to, že je teď v ní víc vojáků, než jich bylo před sedmi lety.