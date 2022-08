Kdo by miloval děti z „laboratorního chovu“? Poláci se pohádali o učebnici

Na obálce má učebnice mimo jiné Margaret Thatcherovou, jaderný hřib nebo papeže Jana Pavla II. Obsahuje fakta od konce války až do doby před vyhlášením výjimečného stavu v Polsku.

Kromě dějinných událostí ji ale její autor Wojciech Roszkowski doplnil o vlastní názory na témata, která náctiletí žáci mají během hodin rozebírat. Ty obsahují i přesahy do současnosti a silně politické odkazy.

Největší kontroverze vyvolala v Polsku pasáž týkající se umělého oplodnění, i když termín oplodnění „in vitro“ v textu přímo není. V kapitole „Kultura a rodina v očích Západu“ se píše mimo jiné to, že s vývojem medicíny a „ofenzivou ideologie gender“ přineslo 21. století „další rozklad instituce rodiny“.

To vše vede podle Roszkowského k otázce, „kdo bude milovat takovým způsobem vyprodukované děti“.

Nejde ale o jediný podobný názor. Autor učebnice například odsuzuje sexuální revoluci 60. let, které přisuzuje jen sex, drogy, hudbu a špinavé oblečení. Hudbě se ostatně věnuje Roszkowski na více místech, například v pasáži o rockové a metalové hudbě zmiňuje satanismus, nenávistné texty a agresi.

W podręczniku wymyślonym przez Czarnka i jego wspólników można przeczytać, że dzieci poczęte metodą in vitro są dziećmi z hodowli, których nikt nie kocha... Dla nich nie ma granic łajdactwa. Nie ma dla nich linii, której nie przekroczą. @donaldtusk w Jaktorowie👇 pic.twitter.com/0o770MlauD

„A ty děti dostanou do ruky učebnici, ve které si přečtou, že jsou děti z chovu, které nikdo nemiluje,“ pronesl Tusk na setkání s voliči v Jaktorówě u Varšavy.

„Ministr školství a vědy nevymýšlí a nepíše učebnice. Tím se zabývají vydavatelství. V žádné z učebnic k předmětu HiT není žádné tvrzení o dětech počatých metodou in vitro. Jen nemocná a nenávistí šílená mysl může mezi řádky říct něco takového,“ vzkázal úřad na Twitteru Tuskovi.

„Dostal jsem jeden výtisk. Je to skvělé. Zásobte se. Nejen pro děti. Vlastně bychom to měli mít všichni. Krásně ukázaná nejnovější historie Polska. To, že je dobrá, je vidět na tom, jak se nepolští Poláci rozčilují,“ prohlásil na začátku srpna vlivný kněz.