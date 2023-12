Fico je vzpurný hlavně doma

Jako by na jednání v Bruselu seděl úplně jiný politik, než jaký se veřejně prezentuje na domácí půdě. Zatímco na Slovensku vláda Roberta Fica i po volbách pokračuje ve své „orbánovské“ předvolební rétorice „Ukrajině už ani náboj“, v zahraničí její politika zůstává v takřka stejných kolejích, ve kterých byla dosud.

Po účasti premiéra Fica na říjnovém unijním summitu to potvrdil i výstup slovenského ministra zahraničních věcí Juraje Blanára na summitu NATO v Bruselu.

Co víc, Blanár teď dokonce hovoří o „velké snaze“ navýšit kapacity slovenského obranného průmyslu. Konkrétně jde o výrobu munice kalibru 155 mm, jež by se měla do roku 2025 zvýšit až na 150 tisíc kusů ročně. Před ruskou invazí se podle deníku Sme vyrábělo ročně 20 tisíc kusů.