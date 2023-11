„Roberte, kamaráde, moc rád tě vidím!“ Fico si padl se Zemanem do náruče

„Roberte, kamaráde, moc rád tě vidím,“ vítal exprezident Miloš Zeman nového slovenského premiéra Roberta Fica ve své kanceláři v pražské Bubenči. „Jak žiješ?“ ptal se ho Zeman po vřelém objetí. „Připijeme si na tvoje vítězství, a protože jsem to sám prožil, i na tvůj comeback,“ dodal.

Bylo to zřejmě nejpřátelštější přijetí, kterého se Ficovi v Praze v pátek dostalo. Předseda strany Směr byl v Česku na své první oficiální zahraniční cestě od jmenování do funkce .

Na Pražském hradě totiž krátce před tím absolvoval oficiální jednání s prezidentem Petrem Pavlem. To se muselo obejít bez novinářů i tiskového brífinku. Neobešlo se však bez spekulací, které podtrhly rozdíly mezi oběma politiky.

To Fico odmítl v pátek při tiskové konferenci po jednání s premiérem Petrem Fialou z ODS. „Já nepotřebuji žádné přímluvy od paní prezidentky Čaputové a ani této informaci nevěřím. (…) Podle mě je to bublina,“ řekl premiér.

Přijetí Fica na Hradě se obešlo i bez vojenských poct. Podle informací Seznam Zpráv mělo být setkání původně i bez oficiálních fotografů, což by znamenalo, že ze schůzky nebudou žádné snímky. Fotku nakonec Pražský hrad zveřejnil i s krátkým prohlášením.

„Dobré vztahy mezi našimi zeměmi jsou naprostou prioritou a předvolební rétorika už nemůže vstupovat do současné spolupráce,“ citoval Hrad prezidenta.

Nynějšího premiéra přijel před volbami do Bratislavy podpořit i lídr hnutí ANO Andrej Babiš. S ním se měl Fico setkat v pátek odpoledne v jeho restauraci Paloma v pražských Průhonicích.

Nečekaně otevřeně se k politice u sousedů před slovenskými volbami vyjádřil právě i prezident Pavel. Českým novinářům při cestě do USA řekl, že předpokládá, že pokud po volbách povládne Fico, vztahy Česka a Slovenska se zhorší, a že některé Ficovy názory odpovídají spíše ruské propagandě.

Předseda Směru dal totiž po nástupu do premiérské funkce pokyn k „přezkoumání akreditací“ umožňujících vstup na Úřad vlády pro Denník N, list Sme, server Aktuality.sk a televizi Markíza. Zmíněná média, která o Směru informují kriticky, premiér označil za „nepřátelská“ (více zde ).

„S některými médii jsem se rozhodl přerušit komunikaci, to je celé. Mám na to právo. Je to naše vnitřní, slovenská věc a já se nikomu nebudu zodpovídat za tohle moje slovenské suverénní rozhodnutí,“ odpověděl Fico rázně na dotaz Českého rozhlasu.