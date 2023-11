Fico chce měnit tresty. Pomohl by korupčníkům i Kočnerovi

Ve čtvrtek ráno na facebooku oznámil, že mimo službu postavil dalších 26 policistů. Celkem tak jde od jeho nástupu do funkce před pouhým měsícem o celkem 32 policistů.

„Chceme se zaměřit na to, abychom přešli od dosavadní funkce trestního práva, která byla zaměřena na represi, na to, abychom posílili funkci trestního práva, které má mít zejména preventivní a převýchovný charakter,“ řekl už na konci října Susko.

Podrobnosti úprav zatím známy nejsou. Vícero nevládních organizací a také médií na Slovensku však nevěří, že by byl hlavním zájmem nové vlády humanismus a snaha o zlepšení podmínek ve věznicích.

Například slovenské Hospodárske noviny v té souvislosti psaly, že koalice usiluje o změny poté, co desítky lidí spojených se stranami Směr a Hlas čelí obvinění, nebo už dokonce trestům kvůli korupci, přijímání úplatku nebo zneužití pravomocí.

Denník N teď v souvislosti s avizovanými změnami píše , že by snížení trestních sazeb za ekonomickou trestní činnost mohlo pomoci Marianu Kočnerovi.

O podmínečné propuštění si podle Denníku N může zažádat nejdřív v roce 2033. To by se ale mohlo změnit, pokud by se snížily trestní sazby.