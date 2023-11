Fico má důvěru. Účtovat s těmi, které má za nepřátele, už začal

Koalice složená ze Směru, Hlasu a Slovenské národní strany (SNS) už má za sebou i několik nárazů do zdi. Tím největším je zřejmě částečné fiasko personálních změn, které hned den po nástupu do funkce spustil nový ministr Matúš Šutaj Eštok z Hlasu.

Už dvě personální rozhodnutí přitom zastavily soudy. Do práce se má vrátit jeden z vyšetřovatelů Národní kriminální agentury, jehož Šutaj Eštok postavil mimo službu. Zpět do funkce vrátil soud i ministrem odvolaného policejního viceprezidenta.

Z funkce už na svou žádost odešel administrátor policejní facebookové stránky „Hoaxy a podvody – Polícia SR“ David Púchovský . Zdůvodnil to „neodbornými zásahy do strategie komunikace policejního sboru ze strany ministerstva vnitra“.

Pellegriniho případný „přestup“ do Prezidentské paláce by zřejmě znamenal i pohyby na politické scéně. Strana Hlas by totiž přišla o předsedu, a tím pádem o nejviditelnější tvář. V té souvislosti se už spekuluje o ambicích Fica znovu začlenit Hlas do Směru.