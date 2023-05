Slovenský chaos. Premiér se snaží udržet, ale docházejí mu ministři

Odcházející ministr Rastislav Káčer je bývalý slovenský velvyslanec v Česku a v ministerské funkci je od loňského září. V březnu oznámil vstup do politické strany Demokraté, do které přestoupil premiér Eduard Heger původně spjatý s hnutím OLaNO Igora Matoviče.

Hegerovo večerní vystoupení označila slovenská média za nečekané. Premiér, jenž přišel o důvěru parlamentu loni v prosinci a kterému se vláda drolí pod rukama, se omluvil za „chaos v zemi“ a přiznal spoluodpovědnost. Jedním dechem ale apeloval na to, aby mohl setrvat ve funkci.

Ke jmenování úřednické vlády prezidentku vyzývá opoziční strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho. To, že by nový kabinet získal potřebnou důvěru parlamentu, je ale vysoce nepravděpodobné. Vláda bez důvěry by tudíž skončila v totožné situaci, v jaké je Hegerova.