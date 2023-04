Slovensko se znovu přiklání k sebevědomému bumerangu jménem Fico

Co tak strašného Kmec provedl? Během debaty se přihlásil k ukotvení Slovenska v západních strukturách. „My jsme tu tři, co tu sedíme, a máme, myslím, na 95 procent stejné názory,“ říká v debatě Kmec. Spolu s ním debatovali o zahraniční politice dva poslanci z neoliberální strany Saska (dříve SaS) a z liberálního Progresivního Slovenska.

Podle posledního průzkumu z minulého týdne by volby vyhrál Směr s bezmála 18 procenty. Za ním by skončil Hlas se 16 procenty. S odstupem dvou procentních bodů za Hlasem následuje Progresivní Slovensko.

„Pellegrini by chtěl vystupovat jako prodemokratický a prozápadní politik a chtěl by být akceptovaný i společenskými elitami. O to by ale ve vládě v čele s Ficem přišel,“ cituje deník Sme politologa a sociologa Pavola Baboše.

Podle něj může být Pellegrini méně motivovaný vstoupit do vlády s Ficem v situaci, kdy strana Směr porazí Hlas s výrazným náskokem. Pozice Pellegriniho by pak byla slabší.

I kdyby nakonec volby skutečně vyhrál Robert Fico, neznamená to, že se mu podaří sestavit vládu. Na cestu do funkce by mohl mít totiž Peter Pellegrini šanci i ze druhého místa. To dokazují i případy z let 1998, 2002 a 2010, kdy premiéra neměla vítězná strana.