Slovenské volby „po česku“: Další Babišův muž našel angažmá u sousedů

Serveru Neovlivni.cz Hanč loni řekl, že v případu podal trestní oznámení. „Trestní oznámení jsem podal, žádné informace jsem nikomu nevynášel, a to je asi tak všechno, co vám k tomu řeknu,“ uvedl loni v listopadu. Hanče mělo s Nejedlým svést dohromady přátelství partnerek obou mužů.

Ještě před kauzou se Zemanovým mužem Hanč poskytl jediný rozhovor, podcastu Insider. V něm se rozpovídal o tlaku, kterým „spin-doktoři“, tedy lidé ovlivňující veřejné mínění ve prospěch svých politických klientů, podle něj trpí. „Přítomnost u politiky, když jste na vrcholu a tam hodně fouká, vás vnitřně likviduje, to byl také jeden z důvodů, proč jsem odešel. Protože jsem si uvědomil, že to mění mě, že to do značné míry ovlivňuje moji rodinu, která tím trpěla,“ řekl Hanč.