Tvář polské pomoci. Doma jí přespaly tisíce uprchlíků, sama bydlí v nájmu

„Liliovou prošlo, dejme tomu, na 3500 lidí, ale po telefonu jsme pomohli určitě dalším dvěma tisícům,“ vypočítává Olžin kamarád a spolupracovník Marcin Pszenniak zvaný Maniek. „A to nepočítám lidi, kteří si chodili pro pomoc do našeho skladu. To bylo tak deset rodin denně. Přesně se to spočítat prostě nedá,“ dodává.