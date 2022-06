Rusko podnítilo u Němců „kacířství“. O návratu jádra se mluví i ve vládě

Když ruský plynárenský koncern Gazprom tento týden omezil dodávky přes plynovod Nord Stream 1 do Německa, obrátil se spolkový ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck ke svým spoluobčanům a firmám s výzvou, aby co nejvíce šetřili při čerpání energií.

Atomové elektrárny Emsland, Neckarwestheim 2 a Isar 2 mají být odstaveny do konce letošního roku. Není to kvůli jejich technologické zaostalosti. Všechny jsou provozně mladší než české Dukovany, které by měly fungovat nejméně do roku 2037. O předčasném uzavření všech jaderných bloků rozhodli němečtí politici už před jedenácti lety, poté co veřejnost ve Spolkové republice nebývale vystrašila havárie v japonské elektrárně Fukušima.