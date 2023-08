Střelec z americké synagogy byl odsouzen k trestu smrti

Dvanáctičlenná porota padesátiletého muže už v polovině června uznala vinným ve všech 63 bodech obžaloby. Ve středu porota rozhodla, že si zaslouží trest smrti, ve čtvrtek trest vyhlásí soudce, který se musí řídit názorem poroty. O rozhodnutí informoval deník The New York Times (NYT). Podle listu je to první rozsudek smrti v době prezidentství Joea Bidena.