Svět se bojí hladu. Ale ukrajinští farmáři nemají kupce a čekají bankrot

Sklad farmáře Oleksandra Čubuka ve střední části Ukrajiny by byl za normálních okolností prázdný a čekal by na novou sklizeň, která má zanedlouho přijít. Namísto toho jsou Čubukovy zásobníky plné obilí, které kvůli válce s Ruskem nemůže poslat na vývoz, píše agentura AP .

Jelikož Rusko blokuje ukrajinské přístavy v Černém moři, je osud nadcházející sklizně na Ukrajině velmi nejistý. Klasy pšenice již pomalu dozrávají a krajina bude brzy vypadat jako ukrajinská vlajka: zlaté moře rozprostírající se pod modrou oblohou. Čubuk očekává, že letos sklidí až 500 tun, ale poprvé za posledních 30 let si není jistý, co s obilím bude. „Naděje je to jediné, co teď mám,“ říká.