Svět rekordně hladoví, varuje OSN. A může být ještě hůř

Čtvrtým faktorem, který WFP zmiňuje, jsou rostoucí náklady na to, jak k ohroženým lidem pomoc dostat. WFP uvádí, že od roku 2019 se ceny potravin zvýšily o 30 procent, což představuje další výdaje v hodnotě 42 milionů dolarů za měsíc.

Situaci navíc zhoršuje i ruská invaze na Ukrajinu. Jak Ukrajina, tak Rusko patří mezi zásadní producenty obilí, slunečnicového oleje a často do zemí třetího světa plodiny vyváží. Rusko je navíc klíčovým vývozcem zemědělských hnojiv, která jsou zásadní například pro africké zemědělce, informuje server Al-Džazíra. Problémy působí i Ruskem zablokované přístavy na Ukrajině, odkud obilí dále proudí do světa. Na řešení situace již dlouhodobě apeluje mimo jiné i Africká unie.

V důsledku zhoršující se potravinové krize až 45 milionů dětí mladších pěti let trpí nejsmrtelnější formou podvýživy – chřadnutím. To zvyšuje riziko úmrtí až dvanáctkrát. Dalších 149 milionů dětí mladších pěti let kvůli nedostatku základních živin zakrnělo v růstu a vývoji.