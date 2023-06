Ta, která opustila Picassa? Malířka Gilotová byla mnohem víc

Malířka se narodila na pařížském předměstí Neuilly-sur-Seine 26. listopadu 1921 do movité rodiny. Otec si přál, aby vystudovala práva, ona se však vydala se ve stopách své matky, která malovala akvarely.

Když poznala Picassa, bylo Gilotové 20 let, jemu 61. Pár měl dvě děti, syna Clauda a dceru Palomu.

Picasso a Gilotová spolu strávili 10 let, během kterých malíř namaloval několik vynikajících pláten. Inspiraci mu přinesla partnerka.

V roce 1964, téměř 10 let po rozchodu, publikovala Gilotová knihu Život s Picassem. Jejímu vydání se slavný malíř snažil zabránit a údajně se kvůli němu odmítl dále setkávat se svými dětmi. Kniha byla přeložena do 16 jazyků, včetně češtiny, a prodalo se jí přes milion výtisků. Na základě této předlohy později vznikl film.

New York Times cituje z jejího memoáru. „Myslíš, že budeš lidi zajímat? I když si budeš myslet, že tě lidi mají rádi, bude to jen jejich zvědavost – jaký je člověk, který intimně žil se mnou,“ řekl prý Gilotové Picasso po jejich rozchodu.

Ačkoli malíř ovlivnil její práci, Gilotová si vyvinula svůj vlastní styl. Vyhnula se ostrým hranám a hranatým tvarům, které Picasso používal. Přestože její obrazy postupem času nabíraly na hodnotě, Gilotová si zachovala realistický odstup od slávy. „Nechci ze sebe dělat víc, než jsem. Ale ani méně,“ řekla malířka loni New York Times , když oslavila 100 let.

Mluvila tehdy také o důležitosti emancipace. „Jako mladé ženy nás učili být zticha. Říkali nám, že druhé místo je jednodušší než první. Říkáte si, že takhle je to v pořádku, ale není. Je důležité, abychom se naučily vyjádřit se, abychom říkaly, co se nám líbí, co chceme,“ řekla Gilotová.