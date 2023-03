Tchajwanská prezidentka míří do USA, ostrov se připravuje na čínský hněv

Tchajwanská prezidentka se chystá na návštěvu Střední Ameriky i Spojených států. Ostrovní ministerstvo obrany se kvůli tomu připravuje na hněv Číny. Vypracovalo pohotovostní plány, které počítají i s nejhorším scénářem, upozornil deník The Guardian.

Tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen navštíví příští týden spojence. Guatemalu a Belize, s nimiž ostrov udržuje diplomatické vztahy. Zastaví se však také v New Yorku a Los Angeles, kde se pravděpodobně setká se současným předsedou Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym.

Washington tvrdí, že Čína nemá žádný důvod se zastávkou prezidentky Cchaj v USA znepokojovat. Podle vysoce postaveného amerického představitele, kterého citovala agentura Reuters, se jedná o zcela běžnou záležitost, kterou před současnou prezidentkou vykonala řada dalších tchajwanských prezidentů, když mířili do středoamerických zemí.

„Pokud jde o to, co čínští komunisté udělali v minulosti, ministerstvo obrany to může mít pod kontrolou a bude počítat i s horším scénářem,“ odpověděl na otázku, zda se očekává, že Čína uspořádá další vojenská cvičení, náměstek tchajwanského ministra obrany Po Horng-huei.