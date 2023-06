Teroristé zaútočili na hotel v Mogadišu, zemřelo 16 lidí

Útok začal v pátek večer, kdy sedm útočníků vtrhlo do hotelu Pearl Beach na pobřeží Mogadiša. Jeden z místních policistů agentuře DPA řekl, že dva sebevražední atentátníci se nejprve vyhodili do povětří u hotelového vchodu. Následně do budovy vpadli ozbrojenci. Útok podle policie skončil kolem druhé hodiny ranní po prudké přestřelce mezi bezpečnostními silami a útočníky, kteří byli všichni zabiti.