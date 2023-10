Thanks, to není Tom Hanks. Hollywoodskou hvězdu zneužili prostřednictvím AI

Jak píše britský deník The Guardian, Hanksova fotografie byla použita bez jeho povolení. Sám herec to zdůraznil na svém účtu na instagramu, kde má 10 milionů fanoušků.

„Věděli jsme, že to přijde. Věděli jsme, že bude možné vzít nuly a jedničky v počítači a proměnit je v obličej a postavu. Od té doby se tyto možnosti miliardkrát zvětšily; vidíme to všude,“ uvedl například letos v dubnu v podcastu s britským komikem Adamem Buxtonem.

„Zítra by mě mohl srazit autobus a to je vše, ale (herecké) výkony mohou pokračovat dál a dál a dál. A mimo pochopení, že k tomu došlo pomocí umělé inteligence nebo deepfaku, vám nic neřekne, že to nejsem já a jenom já… To je jistě umělecká výzva, ale také výzva právní,“ citoval z jeho jiného prohlášení The Guardian.