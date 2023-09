Hollywoodských hitů se jen tak nedočkáte. Hlavní překážka natáčení zůstává

Sdružení amerických scenáristů (WGA) a vedení hlavních hollywoodských studií a streamerů (AMPTP) dospěly v neděli k předběžné dohodě. Po téměř pěti měsících jde o první příslib naznačující, že by se američtí scenáristé mohli vrátit do práce za podmínek, které jim vyhovují.

Zároveň by to znamenalo konec jedné z nejdelších stávek v historii zábavního průmyslu, uvádí americká stanice NBC.

„Herci menších rolí nebo komparzisté mnohdy musejí přistupovat na velmi nevýhodné podmínky. A to i proto, že často nejsou v odborech. Ve smlouvách je tak po nich běžně žádáno, aby dali svolení ke kompletní digitalizaci své podoby, a to často na dobu neurčitou… Studia tak mohou komparzisty nebo postavy stojící v pozadí (s využitím softwaru, pozn. red.) zrecyklovat i pro budoucí projektů, za které hercům nezaplatí,“ shrnul nejdůležitější výhrady herců Rybář.

K čemu přesně zástupci stávkujících scénáristů se studii dospěli, je zatím otázkou. „Momentálně neznáme detaily dohody, ale očekává se, že WGA do 48 hodin zahájí schvalovací proces - minule trval 48 hodin, tj. do pátku by teoreticky mohlo být hotovo - což znamená, že oficiálně či neoficiálně ty detaily jistě vyplavou na povrch velmi rychle,“ uvedl pro Seznam Zprávy publicista a zakladatel webu Moviezone Václav Rybář.

„Výsledkem byl určitě kompromis v mnoha oblastech… Pravděpodobnost, že se dohoda velmi rychle schválí, je vysoká, zatím to tak vždy proběhlo a většina lidí se chce vrátit do práce. Jednání probíhalo nepřetržitě pět dní a byly tam tlaky od politických špiček, zástupců Los Angeles a samozřejmě zbytku hollywoodských profesí a vlivných hráčů (producentů, režisérů, veteránů), které si nikdo nechce moc rozházet,“ vysvětlil dále.

Studia oznámila také zpoždění premiéry další řady populárních seriálů jako Stranger Things od Netflixu nebo Euforie od HBO. Spekuluje se také o opožděném zveřejnění dalších seriálů, například The Last of Us nebo Příběh služebnice.