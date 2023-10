Tichomoří bojuje s antibiotickou rezistencí, chybí hlavně nové léky pro děti

Ukázala to nová australská studie, která zároveň upozornila na to, že mnohá zdravotnická zařízení nejsou k takovému náporu pacientů uzpůsobená.

Alarmující počet dětí s infekcemi odolnými vůči běžným antibiotikům v asijsko-pacifickém regionu by měl být podnětem k naléhavým investicím do nových léků na léčbu dětských nemocí, vyplývá ze závěrů nové studie.

Pediatrička Phoebe Williamsová, která se infekčním chorobám a výzkumu antimikrobiální rezistence věnuje na univerzitě v Sydney, uvedla, že pravidelně jezdí do nemocnic v jihovýchodní Asii a v oblasti Tichomoří, kde nachází celá oddělení dětí, které mají infekce odolné vůči více lékům a už je není čím léčit, píše deník The Guardian.

Pokyny WHO pro léčbu závažných mikrobiálních infekcí u dětí byly naposledy aktualizovány před deseti lety, napsal The Sydney Morning Herald. „Potřebujeme aktualizovat pokyny, ale jedním z největších problémů je, že nedostáváme nové léky, které by byly povoleny pro použití u dětí a kojenců. Není mnoho nového, co bychom mohli doporučit,“ řekla pediatrička.