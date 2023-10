Tma je měla skrýt. Putin jednal s politickým nepřítelem o míru na Ukrajině

Už byla noc. Z Kremlu odcházela skupina představitelů církví a náboženských organizací, s nimiž se předtím osobně sešel Vladimir Putin. Například Damba Ajušejev, čelní představitel ruských buddhistů, si dlouze prohlížel technické vymoženosti sídla ruského prezidenta, než vyrazil do noční Moskvy.

A někdy tou dobou najednou přikráčela ke vchodu další postava, kterou by tam čekal jen málokdo. „Když přicházel, s nikým nepromluvil, rychle vešel dovnitř, jako by měl zpoždění,“ líčí situaci reportér provládního listu Kommersant Andrej Kolesnikov.

Podle něj nebylo pochyb o tom, kdo dorazil. Byl to Grigorij Javlinskij, liberál, prozápadní politik a zakladatel a bývalý předseda strany Jabloko. To je jedna z mála skutečně opozičních stran, která je v Rusku pořád povolená. Přirozeně nemá žádné zástupce ve federálním parlamentu, ale její členové drží mandáty v několika regionálních sborech.

Strana Jabloko později potvrdila, že Javlinskij se v noci ze středy na čtvrtek v Kremlu setkal přímo s prezidentem. „Hlavním tématem diskuze byla nutnost dohody o příměří ve speciální vojenské operaci,“ napsala strana v prohlášení . Javlinskij, rodák z ukrajinského Lvova, je prý připraven osobně se do rozhovorů zapojit.

Poprvé od studené války předčí ruské výdaje na obranu náklady v sociální sféře. Návrh rozpočtu na příští rok naznačuje, že se Moskva připravuje na dlouhou válku. Značná část financí půjde také do „dárků“ před volbami.

Kreml by podle nich stál o to, aby se jich účastnil liberální kandidát, třeba kvůli zvýšení účasti a snaze ukázat existenci opozice. Strana Jabloko například kritizuje válku na Ukrajině, i když si dává pozor, aby vinu nesvalovala na Putina. Javlinskij navíc už několikrát kandidoval, naposled získal asi procento hlasů.

Strana Jabloko ale odmítla, že by se o tom mluvilo. „Grigorij Javlinskij dal v minulosti opakovaně veřejně najevo, že by zvážil možnost zúčastnit se prezidentských voleb, pokud by občané z vlastní iniciativy shromáždili aspoň 10 milionů podpisu pod jeho nominaci,“ připomněla strana.