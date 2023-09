Rusům se nezamlouvá prezident-sedmdesátník

Oslovení Rusové z nabízených charakteristik hůř hodnotili jenom kandidáta s „netradiční sexuální orientací“, který by vadil 80 procentům z nich. Příznivěji dotazovaní vnímali i to, pokud by se o post ucházel člověk z nelegálně anektovaných ukrajinských území, muslim, žid, žena nebo někdo pod 40 let.

Obavy o to, že by Putin snad nebyl zvolen, ale nikdo nemá. „Naše prezidentské volby nejsou skutečnou demokracií, je to nákladná byrokracie,“ prořekl se před časem kremelský mluvčí Dmitrij Peskov v rozhovoru pro The New York Times. „Pan Putin bude příští rok znovu zvolený s víc než 90 procenty hlasů,“ pokračoval přesvědčeně.