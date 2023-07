„To není svoboda slova,“ islámské země trestají Švédsko za pálení koránu

Incident vyvolal nevoli také ve „spřátelených“ zemích, jako je například Turecko. To je členskou zemí NATO a jako ostatní členské země Severoatlantické aliance se bude podílet na rozhodnutí, zda bude Švédsko do Aliance přijato. Už dříve měly obě země vzájemný spor. Turecku se nelíbila pozice, jakou Stockholm zaujal v otázce Kurdské strany pracujících, již Turecko vnímá jako teroristickou organizaci. To se však uklidnilo, když Švédsko souhlasilo, že členy kurdské skupiny do Turecka vydá.