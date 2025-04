Trump naznačil, že by mohl automobilový průmysl dočasně osvobodit od cel

Americký prezident Donald Trump v pondělí naznačil, že by mohl automobilový průmysl dočasně osvobodit od cel, která na něj uvalil, aby dal výrobcům automobilů čas na úpravu dodavatelských řetězců. Uvedla to agentura AP.

„Uvažuji o něčem, co by některým automobilkám pomohlo,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně. „Potřebují trochu času, protože je budou vyrábět tady, ale potřebují trochu času. Takže mluvím o takových věcech,“ dodal. Podle AP tím měl na mysli, že automobilky potřebují čas na přesun výroby z Kanady, Mexika a dalších zemí.

Pokud by Trump skutečně udělal byť jen dočasnou výjimku, byla by to další změna v rozsáhlých clech oznámená v posledních týdnech. Především oznámení takzvaných recipročních cel a následná obchodní válka s Čínou způsobily velké propady na burzách, které jsou stále rozkolísané.