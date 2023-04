Trumpa čeká v úterý soud. Odevzdá otisky prstů a pak pronese projev

Trump do New Yorku přiletí už v pondělí večer, stráví noc ve svém mrakodrapu Trump Tower na Manhattanu a kolem 11. hodiny místního času (17:00 SELČ) se dostaví do budovy soudu, kde o několik hodin později předstoupí před soudce Juana Merchana. Agentuře Reuters to dnes sdělil zdroj obeznámený s Trumpovým programem.