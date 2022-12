Tunisané volí. Opozice hlasování bojkotuje, mluví o vládě jednoho muže

Řada organizací, která na tuniské parlamentní volby dohlíží, pochybuje, že dojde k nějakým zásadním změnám. Podle ČTK završí to, co odpůrci prezidenta Kaíse Saída označují za přechod k vládě jednoho muže v severoafrické zemi, která se diktatury zbavila v roce 2011.

„Nemůžeme vložit moc do rukou člověka, který zničil státní instituce,“ řekl DW Ezzeddin Hazgui, zakládající člen opoziční koalice Fronta národní spásy, která volby bojkotuje. „Kdyby bojkot probíhal v demokratickém systému, pak by to bylo špatně, ale my čelíme převratu,“ dodal.