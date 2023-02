Turecký náboženský úřad pomáhá obětem zemětřesení. Poslal tisíce koránů

Vedení Diyanetu citované serverem Duvar oznámilo, že trpícím obětem zemětřesení poslalo výtisky muslimské svaté knihy: „Z oblasti zemětřesení byla obrovská poptávka po koránu. Lidé říkali: ‚Chci citovat z koránu pro svého zesnulého na hřbitově.‘ Okamžitě jsme do regionu poslali 15 000 koránů. A nyní se tisknou nové kopie,“ oznámil druhý prezident správní rady Diyanetu Ihsan Açik.

Kromě koránů by na východ země měla putovat i náboženská literatura pro děti, řekl Açik s tím, že jeho organizace usiluje o to, aby se náboženská kniha dostala do ruky každému dítěti v postiženém regionu.