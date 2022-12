Twitter Files. Musk poskytl novinářům interní maily zaměstnanců sociální sítě

Vlastník společnosti Twitter Elon Musk poskytl nejméně třem novinářům přístup k interní komunikaci zaměstnanců společnosti z doby, kdy firmu ještě nevlastnil.

Klíčoví zaměstnanci tehdy řešili otázky jako zablokování účtu bývalého prezidenta Donalda Trumpa nebo šíření zprávy listu New York Post (NYP) o výbušných podnikatelských aktivitách Huntera Bidena, syna současného prezidenta Joea Bidena.

Musk se zveřejněním interní komunikace snaží posílit své argumenty o tom, že z Twitteru opět udělá místo, kde svoboda slova nebude potlačována, napsal v pondělí list The Hill.

První sérii okomentovaných dokumentů sdílel na twitteru novinář na volné noze Matt Taibbi na začátku prosince a kromě již známé skutečnosti, že zaměstnanci Twitteru tíhnou spíše k Demokratické než Republikánské straně, poukázal i na jistý chaos mezi zaměstnanci poté, co Twitter omezil šíření článku NYP o Bidenovi mladším.

Taibbi poukazuje na údajné protežování demokratů. Firma svůj krok zdůvodnila tím, že článek obsahoval soukromé kontaktní údaje a zároveň porušoval pravidla šíření obsahu vzešlého z hackerského útoku.

Další ze série dokumentů s komentáři sdíleli během uplynulých dvou týdnů na svých twitterových účtech Bari Weissová, někdejší novinářka listů The New York Times nebo The Wall Street Journal, která psala převážně o kultuře, a autor Michael Shellenberger.

Není jasné, podle jakého klíče si Musk či lidé jemu blízcí vybrali právě tyto novináře; ani jeden z nich nicméně nepracuje pro mainstreamové médium, která Musk v minulosti kritizoval.

Musk přinesl do Twitteru prozatím jen chaos Zmatky při propouštění. Ztráta důvěry a fiasko s ověřenými účty. Odliv inzerentů. Hrozba boje s Applem a EU. Muskův první měsíc v čele Twitteru přinesl kupu kontroverzí. Vysvědčení pro Muska. Chce být Jobs, ale působí jako Trump

Všichni svá zjištění publikovali jako první na twitteru. Není také jasné, jak rozsáhlý přístup k interním dokumentům novináři získali, ačkoliv server The Insider uvedl, že Weissová dostala i pracovní laptop a přístup do firemního systému.

„Těším se na to, až budu procházet reakce, ve kterých si budou lidé stěžovat, že ‚dělám reklamu nejbohatšímu muži na světě‘, a pak se podívám, kolik z těch (novinářů) publikovalo články na základě anonymních zdrojů z FBI, CIA, Pentagonu nebo Bílého domu,“ reagoval na kritiku Taibbi.

„Jako v případě mnoha jiných zpravodajských článků se Twitter Files rychle staly nástrojem ve službách množství již existujících argumentů,“ napsal k případu list The New York Times. Kritici uvádějí, že dokumenty jsou jasným důkazem narušování svobody slova a přístupu k informacím, konkrétně těm, které by mohly poškodit demokraty, a že i pokud za jednáním Twitteru nebyly stranické úmysly, jeho výsledek stranický byl.

„Dokumenty ukazují na systémové porušování prvního dodatku ústavy,“ řekl prominentní a republikánům nakloněný moderátor stanice Fox News Tucker Carlson.

Zastánci naopak argumentují, že uniklá komunikace jen zobrazuje několik řídicích zaměstnanců Twitteru debatujících o tom, jak si poradit s šířením nepotvrzené zprávy, nebo že i sám Musk, současný majitel Twitteru, se v minulosti vyslovil pro omezování určitého obsahu na síti pod jeho správou.

Časopis The Forbes také upozornil, že především Taibbi upozorňuje na kauzu, za níž se již tehdejší ředitel a spoluzakladatel Twitteru Jack Dorsey omluvil a ve své výpovědi před senátním výborem označil omezování šíření článku u Bidenovi mladším za „naprostou chybu“.

Zablokování Trumpova účtu

Nejnovější ze série příspěvků na twitteru postavených na interních dokumentech zveřejnil v neděli Shellenberger, který se zabýval okolnostmi zablokování účtu exprezidenta Trumpa 7. ledna, den po nepokojích v americkém Kapitolu, při kterých zemřelo několik lidí.

Trump tehdy prohlašoval, že mu „byly ukradeny volby“, a odmítl uznat porážku v prezidentském klání proti Bidenovi.

Dorsey byl v tom týdnu na dovolené a vedení na místě podle Shellenbergera převzal ředitel jednoho z oddělení Yoel Roth, prostřednictvím něhož v reakci na události v Kapitolu Dorsey schválil systém pěti výstrah za porušování pravidel platformy. Pátá výstraha znamenala zablokování účtu.

Trumpův účet byl nakonec zablokován kvůli „riziku podněcování dalšího násilí“, ačkoliv měl jen jednu výstrahu. Jeden ze zaměstnanců se v soukromém chatu ptal Rotha, zda „podněcování k násilí mění systém počítání výstrah“. Roth odpověděl, že nikoliv a že Trump má pořád jen jednu výstrahu. „Tohle je za všechno ostatní,“ dodal.

Trumpův návrat na Twitter Uživatelé twitteru se v anketě nového majitele internetové platformy Elona Muska těsnou většinou vyslovili pro obnovení twitterového účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Musk vzápětí po ukončení hlasování oznámil, že účet exprezidenta a miliardáře bude obnoven. Tak se i stalo, ale Trump v sobotu prohlásil, že nemá zájem se na twitter vracet. Lidé rozhodli: Trump má zpět svůj účet na twitteru, ale on už ho nechce

Weissová se ve svém vláknu příspěvků zaměřila na „tajné černé listiny“ a jiné neoficiální metody manipulace s šířením obsahu, které Twitter údajně používal. Účty na černé listině se například bez vědomí svých majitelů nemohly dostat do záložky trendů na hlavní stránce Twitteru, nebo se jejich příspěvky nedostaly k tolika uživatelům.

Vedení firmy v roce 2018 popřelo, že by blokovalo či limitovalo příspěvky „na základě politických názorů nebo ideologie“. Weissová nicméně cituje nejmenovaného technika sítě, který řekl, že platforma „poměrně dost ovládá potenciál šíření obsahu a normální lidi neví, jak moc“.

Současný majitel Twitteru Musk je nyní nejbohatším člověkem na světě. Firmu koupil v říjnu za 44 miliard dolarů (přes bilion dolarů) a ve společnosti od té doby zahájil dramatické změny, včetně propuštění zhruba poloviny zaměstnanců a většiny vedení s cílem snížit náklady.

Jak nedávno uvedl americký deník The New York Times, od nástupu Muska do vedení společnosti se podle průzkumu prudce zvýšil rozsah problematického obsahu a dříve zakázaných účtů na sociální síti.

Odchod z twitteru od té doby oznámili například herci Jim Carrey a Whoopi Goldbergová, supermodelka Gigi Hadidová či hudebník Jack White ze skupiny The White Stripes nebo zpěvák Elton John. Hadidová označila Twitter pod Muskovým vedením za „žumpu nenávisti a fanatismu“.