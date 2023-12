Ukradená generace. Rusko vydává únosy dětí za pomoc, říká novinářka

Novinářka Olesya Bida z ukrajinského listu Kyiv Independent mapuje osudy dětí a mladistvých unesených nebo donucených odejít z Ukrajiny do Ruska. Soustředí se na děti z přístavu Mariupol. Město se stalo jedním ze symbolů utrpení vyvolaného ruskou agresí. Ocitlo se v troskách a zemřely tam desítky tisíc lidí.

Ve skutečnosti je ale podle ní pošlou do ruských rodin, armádních kempů nebo dětských domovů, kde na ně působí silná ruská propaganda a snahy o rusifikaci. „Jenže to funguje nejlépe hlavně u těch nejmladších, v případě starších dětí využívají především jakési uplácení. Slíbí jim prestižní pracovní místo nebo hezký byt,“ vysvětluje Olesya Bida.

Údaje z ruské strany někdy tvrdí, že se od začátku války dostalo na jejich území asi 700 tisíc dětí. Nesmíme ale zapomínat, že tahle čísla využívá Moskva ve svůj prospěch, tudíž nemusí být vůbec přesná a navíc mohou zahrnovat i děti, které jsou tam se svými rodiči nebo jen přes ruské území utíkaly do jiných zemí.

V nemocnicích se pak o děti postarali a slibovali jim, že je vrátí zpátky k jejich rodičům na Ukrajinu. Ve skutečnosti ale byli následně umístěni do péče ruských rodin nebo dětských domovů

Už tehdy ale začal jakýsi proces vštěpování propagandy, říkali jim, že jsou zraněné v důsledku ukrajinských útoků a oni se teď o ně postarají. Poté byly některé z nich deportovány do Ruska pod záminkou pokračování jejich „zotavování“.

Ve své reportáži popisuju příběh skupiny dětí, které se právě v takovéhle situaci ocitly. Poté, co byly zraněné, se o ně starali v nemocnici kolaboranti. Jejich rodiče se pak snažili přesvědčit, že by bylo dobré, kdyby děti poslali na ozdravný pobyt na ruské území.

Měla jsem přístup k dokumentům, kde úřady samozvané Doněcké republiky některým rodičům slíbily, že je po tomto vrátí za dva nebo tři týdny domů. To se ale nestalo a některé děti zůstávají na území Ruska dodnes. Některé dokonce i v péči ruských opatrovníků.

Objevily se i případy, kdy děti popisovaly násilí. Jiné pak byly převezeny do tzv. armádních kempů, to se týkalo převážně chlapců. Objevily se pak i obrázky těchto dětí, jak drží zbraně a ty ruská propaganda využívala ve svůj prospěch.

Rodiny, které dostaly do péče ukrajinské děti, bývají silně prorežimní a nějak s Kremlem spolupracují. Jde třeba o bývalé vojáky, novináře, vysoce postavené úředníky.

Režim se je snaží různými způsoby přesvědčit o tom, aby v Rusku zůstaly a líbilo se jim tam. Nejčastěji jde o už zmíněnou propagandu, pokusy o rusifikaci a znechucení Ukrajiny. Jenže to funguje nejlépe hlavně u těch nejmladších, v případě starších dětí využívají především jakési uplácení. Slíbí jim prestižní pracovní místo nebo hezký byt.

Rusové posílají unesené ukrajinské děti do převýchovných táborů, kde se musí učit ruské dějiny, hymnu i pokřivený obraz války na Ukrajině. Ukrajinci mluví o genocidě, deportace dětí jsou systematické a předem připravené.

Některé děti, hlavně ty starší, nicméně vzdorují. A pár z nich se dokonce snaží i utéct. My sledovali osud osmnáctiletého chlapce, který se o to pokusil několikrát, než před pár týdny uspěl. Do té doby se ale opakovaně snažil z Ruska dostat, psal dokonce i dopisy tamním úřadům.