Ukrajina se obává nedostatku dronů. Čína mění pravidla

Podle londýnského think tanku Royal United Services Institute tak Ukrajina může přijít o přibližně 10 tisíc dronů měsíčně. Komerční bezpilotní letouny se používají ve velkém vedle těch vojenských, jako jsou turecké bezpilotní letouny Bayraktar používané Ukrajinou a íránské Šáhidy používané Ruskem.

„Takový dron může mít každá jednotka. Není ale vymyšlený na fungování v téhle situaci. Takže se použije tak dvakrát, třikrát a pak ho někdo zničí nebo sám nabourá. Ale nestojí to moc peněz a dává vědět, co se děje na bojišti. Umění je být ve správný čas na správném místě a to tyhle drony zjednodušují. Slouží také třeba k navádění dělostřelectva,“ přiblížil už dříve bezpečnostní analytik Jan Ludvík pro Seznam Zprávy.