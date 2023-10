Ani vzletná slova Si a Putina neskryjí, že Rusko je v koutě

Hluboké přátelství budované deset let. Tak nazývali své vztahy v těchto dnech ruský prezident Vladimir Putin a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching. Na okraj summitu k plánu takzvané Nové hedvábné stezky si v Pekingu lídři velmocí pochvalovali propojení svých zemí a kritizovali současné uspořádání světa.

„Na osobní úrovni pravděpodobně mezi oběma autokraty skutečně jisté přátelství panuje. Co se týče bilaterálních vztahů mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou, tam se spíše než o přátelství dá bavit o jakémsi sňatku z rozumu,“ podotýká pro Seznam Zprávy expert ze Sinopsis.

Na pozadí prohlášení obou zemí se totiž ukazuje prohlubující se závislost Moskvy na Číně v důsledku invaze na Ukrajinu, která uvrhla Putinův režim do částečné mezinárodní izolace. Peking je ostatně nejdůležitějším partnerem Moskvy na globální scéně a poskytl jí diplomatické i ekonomické záruky poté, co ji západní země odstřihly. Podle Gardáše tak Rusku nezbývá, než se se svou rolí podřízeného partnera smířit.

Minulý týden ruský prezident odcestoval do Kyrgyzstánu, kde se zúčastnil summitu bývalých sovětských států. V září nicméně vynechal setkání zemí BRICS v Jihoafrické republice a summit G20 v Indii, na území obou zemí by mu totiž teoreticky hrozilo zatčení.

„Pro Vladimira Putina je přijetí v Pekingu naprosto zásadní. Na rozdíl od krátké návštěvy Kyrgyzstánu minulý týden, která měla primárně prohloubit ruské angažování v bezpečnostní sféře v centrální Asii, má Putinova cesta do Pekingu globální přesah,“ upozorňuje Gardáš.

Hodnota projektu se rozrostla na jeden bilion dolarů, ale stále se jedná pouze o volně koordinovanou síť elektráren, přístavů, silnic a železnic. Plán vyvolal značné kontroverze. Země, které jsou jeho součástí, jako Srí Lanka a Nepál mají čím dál větší potíže s dluhy, zatímco v zemích jako Laos se aktivisté obávají, že čínská velkorysost je spojena s ohrožením národní suverenity, popsal deník The Washington Post.

Vedle účasti na fóru a schůzkách s čínskými ministry došlo i k tříhodinovému jednání státníků mezi čtyřma očima. Podle deníku The New York Times má ruský lídr jasně stanovené priority.

Mezi ně patří například plynovod Síla Sibiře 2, který by pomohl přesměrovat dodávky ruského plynu, jež dosud směřovaly do Evropy, do Číny. Není ovšem jasné, nakolik tento projekt, který vyžaduje výstavbu plynovodu přes Mongolsko, podporuje Peking.