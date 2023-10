Ukrajina se učí od Las Vegas, jak zastavit vliv Rusů v hazardním byznysu

Ukrajinský regulační orgán hazardních her začal pod novým vedením odebírat podezřelé licence loni v září a na jaře letošního roku prezident Volodymyr Zelenskyj uvalil sankce na více než 400 fyzických a právnických osob spojených s ruskými hazardními podniky, včetně pěti ukrajinských hazardních společností, píše list The Guardian.

Členka ukrajinské Komise pro regulaci hazardních her a loterií Olena Vodolažková pro list The Guardian uvedla, že regulační orgán obdržel pozvání do Nevady od americké Rady pro kontrolu hazardních her, aby společně projednali reformu ukrajinského systému a vymýcení ruského vlivu.