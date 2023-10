Nevědí, zda jsou jejich synové naživu. Na Ukrajině roste frustrace z války

Stovky žen zahalených do ukrajinských vlajek zaplnily ulice nedaleko prezidentské kanceláře.

Do ulic vyšly, protože se jejich blízcí během posledních více než 20 měsíců války ztratili v boji. A ukrajinské úřady prý pozůstalým nedávají dostatek informací.

ANALÝZA. Ukrajina by na tom měla být v obraně své kritické infrastruktury před ruskými útoky lépe než loni. Experti ale upozorňují, že výhody v podobě zkušeností a nových zbraní může smazat jeden zcela neprůhledný faktor – munice.

Petro Jaceňko, mluvčí vládního Koordinačního štábu pro zacházení s válečnými zajatci, uvedl, že pracují na tom, aby rodinám informace poskytli, zatím se to ale nedaří, jelikož Rusko nespolupracuje a odmítá zveřejnit jména těch, které zadrželo. Jejich rodiny tak nevědí, jestli jsou příbuzní v zajetí, nebo mrtví.

„Chápeme, že lidé potřebují vyjádřit svou frustraci,“ řekl ve středečním rozhovoru pro list The New York Times. „Hlavním problémem je, že Rusko neposkytuje úplné informace, a to ani o civilistech, které drží nelegálně.“