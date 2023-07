Ukrajinská spisovatelka podlehla zraněním z raketového útoku v Kramatorsku

Oceňovaná ukrajinská spisovatelská Viktorija Amelinová podlehla zraněním, která utrpěla minulý týden při úterním ruském raketovém útoku na město Kramatorsk. Bylo jí 37 let. Uvedl tak ukrajinský PEN klub a ve svém prohlášení dodal, že Amelinová byla v ostřelovaném městě s delegací kolumbijských novinářů a spisovatelů.

Její neznámější román Domovo vysněné království, který vyšel v roce 2017, se dostal do užšího výběru na cenu Unesco city of literature a cenu Evropské unie za literaturu. Amelinová ale slavila úspěch i na poli poezie. Její básně se dočkaly překladu hned do několika světových jazyků.